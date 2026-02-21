La passione per gli scacchi diventa una rassegna | al via gli appuntamenti tra tornei e gioco libero

Il format delle serate prevede un primo momento di gioco libero della durata di trenta minutiun’ora, pensato per favorire socializzazione e confronto tra partecipanti Forlimpopoli si prepara ad accogliere una nuova rassegna di eventi dedicati al mondo degli scacchi, patrocinata dal Comune di Forlimpopoli e organizzata dall'associazione Ugo - Unione giovani organizzati e Frampula events Aps, rappresentati in particolare da Niccolò Zanotti, volontario di Ugo, insieme a Enrico De Gori, associato di Frampula events. L’iniziativa nasce dal successo del torneo di scacchi organizzato lo scorso 17 gennaio, che ha registrato una significativa partecipazione e un forte interesse da parte della cittadinanza.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Si è concluso ieri il Torneo Open “Rapid Febbraio 2026” che ha inaugurato la nuova sede del Circolo Scacchistico di Siracusa ed è stata una mattinata fatta di scacchi, partecipazione e tanta passione. Vedere il nuovo spazio animarsi fin da subito di giocatori, - facebook.com facebook