L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al rimborso del farmaco givinostat per i pazienti affetti da distrofia di Duchenne. L'autorizzazione riguarda la copertura delle spese per questa terapia, resa disponibile a seguito di una decisione formale dell'ente regolatorio. La notizia è stata comunicata oggi, segnando un passaggio importante per le possibilità di trattamento di questa malattia genetica.

Roma, 14 apr. (Adnkronos salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di givinostat per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne (Dmd) nei pazienti in grado di camminare, a partire dai 6 anni di età, in trattamento concomitante con corticosteroidi e indipendentemente dal tipo di mutazione genetica alla base della patologia. Una malattia rara e degenerativa che colpisce a livello globale circa 1 su 5.050 nati maschi e provoca un progressivo indebolimento di tutti i muscoli, inclusi quelli cardiaci e respiratori. Lo annuncia in una nota Italfarmaco, sottolineando che la decisione di Aifa fa seguito...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Distrofia Duchenne, Aifa approva rimborso per givinostat

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