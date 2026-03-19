In occasione della Giornata delle Malattie Neuromuscolari, che si celebra sabato 21 marzo, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs ha prodotto un video intitolato “La rarità che ci unisce”. Il filmato si concentra sulla distrofia muscolare di Duchenne, evidenziando l’esperienza di persone affette da questa condizione. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia attraverso questa iniziativa.

In occasione della Giornata delle Malattie Neuromuscolari, che si celebra sabato 21 marzo, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs ha realizzato un video intitolato “La rarita’ che ci unisce”. Questo progetto, ideato con il supporto incondizionato di Santhera Pharmaceuticals, si concentra sull’incontro tra ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e alcuni loro coetanei. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Il messaggio del video. Il video, come specificato nella nota, da’ voce ai protagonisti attraverso un racconto autentico ricco di emozioni, sogni, obiettivi, idee e valori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Gemelli, realizzato video “La rarita’ che ci unisce” su distrofia muscolare Duchenne

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