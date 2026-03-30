Il regno di Frozen apre a Disneyland Paris | il nuovo parco a tema costato 2 miliardi di euro

Il 29 marzo è stato aperto al pubblico il nuovo parco di Disneyland Paris, che ha richiesto un investimento di due miliardi di euro. Tra le principali attrazioni figura il World of Frozen, un'area dedicata ai personaggi del celebre cartone animato. In questa zona è possibile incontrare i protagonisti e visitare una riproduzione fedele del regno di Arendelle.

È stato inaugurato ieri 29 marzo il nuovo mondo di Disneyland Paris: tra le attrazioni più attese, il World of Frozen dove si possono incontrare passeggiando i personaggi del cartone e ammirare il regno di Arandelle ricostruito a grandezza naturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati A Disneyland Paris apre "World of Frozen"Disneyland Paris si amplia grazie all’apertura di “World of Frozen“, una nuova area del parco divertimenti parigino, fiore all’occhiello di un... Leggi anche: A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen REAGISCO alla nuova AREA DI FROZEN a DISNEYLAND PARIS | NON CI CREDO! HO PERSO TUTTA LA MIA DIGNITÀ Aggiornamenti e notizie su Disneyland Paris Temi più discussi: Parigi, Disney investe miliardi per Frozen e Rapunzel; Disneyland Paris, il 29 marzo 2026 arriva World of Frozen. Ricreata Arendelle; Francia, Disney apre il Mondo di Frozen dopo un'espansione da due miliardi di euro; Disneyland Paris: 10 dettagli nascosti e riferimenti da individuare in World of Frozen. Disneyland Paris presenta World of Frozen e trasforma il secondo parco in Disney Adventure WorldDisneyland Paris inaugura World of Frozen e rilancia il secondo parco come Disney Adventure World con nuove aree, uno spettacolo serale a base di droni e un investimento da 2 miliardi di euro ... viaggiamo.it Parigi, Disney investe miliardi per Frozen e RapunzelIl parco tematico più visitato d’Europa si trasforma con l’apertura oggi, domenica, di attrazioni specifiche dedicate ai personaggi delle due saghe - Investimenti miliardari per lo sviluppo della stru ... rsi.ch Quattro giorni a Parigi con bimba di 8 anni. Fortuna sfacciata col meteo, tempo eccezionale. 1 giorno Versailles e cena con fonduta in Rue Mouffetard 2 giorno Louvre, Ile de la Cité, Notre Dame e salita sulla Tour Eiffel al tramonto 3 giorno Disneyland Paris 4 g - facebook.com facebook A Disneyland Paris debutta World of Frozen. Si lavora per «Up» e «Re Leone»: vale 120 miliardi x.com