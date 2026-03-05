Tra Costituzione e magistratura | Forlì2035 trasforma la birreria in uno spazio di dibattito in vista del referendum

Mercoledì sera a Forlì2035 si è tenuto un incontro presso la birreria Bifor, organizzato per discutere del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l’evento, si è parlato del tema con un pubblico presente che ha mostrato interesse, evidenziato anche dalla metafora del “poco ossigeno nella stanza”. L’appuntamento ha trasformato momentaneamente il locale in uno spazio di confronto pubblico.

“Il poco ossigeno nella stanza non lascia dubbi: il tema interessa davvero”. Con questa immagine si è aperta mercoledì la serata promossa da Forlì2035 al Bifor dedicata al referendum sulla giustizia, con la chiamata alle urne il 22 e 23 marzo. “La grande partecipazione registrata, con circa 100 persone presenti, molte delle quali giovani, è stata il termometro di una città viva e attenta, dove il confronto pubblico trova ancora spazio e dove le nuove generazioni dimostrano interesse e voglia di partecipare”, afferma la neonata associazione politica. La serata si è aperta con i saluti della presidente di Forlì2035, Giuliana Villari, che ha... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

