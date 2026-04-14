Direttore Cardarelli | Barelle Ospedale Mare? Ci sono momenti di iperafflusso

Il direttore dell'ospedale ha dichiarato che, attualmente, non ci sono problemi di disponibilità di barelle. Tuttavia, ha precisato che in situazioni di forte afflusso di pazienti, possono verificarsi momenti di sovraffollamento. Ha sottolineato che tali episodi sono legati a circostanze imprevedibili che sfuggono al controllo dell’istituto sanitario. La gestione delle emergenze e la capacità di adattamento rimangono quindi elementi chiave durante i periodi di maggiore afflusso.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Noi non abbiamo problemi di barelle. È chiaro che queste sono situazioni che nei momenti di iperafflusso si possono verificare, comportamenti che vanno al di là di quello che noi possiamo controllare. È davvero, mi creda, difficile”. Lo ha detto il direttore del Cardarelli Antonio D’Amore, commentando quanto emerso nei giorni scorsi all’Ospedale del Mare con l’affitto abusivo di barelle. “Il Cardarelli – ha detto a margine della presentazione dell’apertura del nuovo reparto di medicina d’emergenza e urgenza, della nuova Unità di Terapia Intensiva Coronarica e della terza sala di emodinamica – è un ospedale di 1100 posti letto, 85 divisioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it Napoli, scandalo all’Ospedale del Mare: barelle in affitto a cifre folliUn presunto sistema di noleggio illegale di barelle si è manifestato davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Napoli,... I Nas all’Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanzeIspezione dei Nas nell'Ospedale del Mare di Ponticelli; i carabinieri avrebbero riscontrato un numero insufficiente di barelle nel Pronto Soccorso.