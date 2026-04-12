Napoli scandalo all’Ospedale del Mare | barelle in affitto a cifre folli

A Napoli, davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, è stato scoperto un presunto sistema di noleggio illegale di barelle. Le autorità hanno riscontrato che alcune barelle venivano affittate a cifre elevate, coinvolgendo famiglie in situazioni di emergenza. L’indagine è in corso per verificare la natura delle operazioni e le eventuali responsabilità legali. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Un presunto sistema di noleggio illegale di barelle si è manifestato davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’Ospedale del Mare a Napoli, colpendo famiglie in stato di necessità. La denuncia è emersa dopo che una donna, Ornella, ha dovuto corrispondere circa 400 euro per garantire il riposo notturno della propria congiunta novantenne, classificata con codice arancione, per evitare che la paziente venisse lasciata a terra a causa della carenza di strutture ospedaliere interne. Sfruttamento della fragilità e interventi delle autorità. La gestione dell’emergenza sanitaria presso la struttura napoletana è stata oggetto di forti critiche da...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, scandalo all’Ospedale del Mare: barelle in affitto a cifre folli I Nas all’Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanzeIspezione dei Nas nell'Ospedale del Mare di Ponticelli; i carabinieri avrebbero riscontrato un numero insufficiente di barelle nel Pronto Soccorso. Blackout a Napoli, area orientale e 5 comuni senza corrente: la situazione all’Ospedale del MareIl blackout è scattato intorno alle 13:00 e ha coinvolto Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio.