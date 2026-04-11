I Nas all'Ospedale del Mare | barelle insufficienti al Pronto Soccorso controllate le ambulanze

I Nas hanno effettuato un'ispezione presso l'Ospedale del Mare di Ponticelli, concentrandosi sul Pronto Soccorso e sulle ambulanze. Durante il controllo, è stato rilevato che il numero di barelle disponibili nel servizio di emergenza risultava insufficiente rispetto alle esigenze. I carabinieri hanno anche verificato le ambulanze, controllandone lo stato e la disponibilità. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ad altre criticità o interventi successivi.