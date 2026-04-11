I Nas all'Ospedale del Mare | barelle insufficienti al Pronto Soccorso controllate le ambulanze
I Nas hanno effettuato un'ispezione presso l'Ospedale del Mare di Ponticelli, concentrandosi sul Pronto Soccorso e sulle ambulanze. Durante il controllo, è stato rilevato che il numero di barelle disponibili nel servizio di emergenza risultava insufficiente rispetto alle esigenze. I carabinieri hanno anche verificato le ambulanze, controllandone lo stato e la disponibilità. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ad altre criticità o interventi successivi.
Ispezione dei Nas nell'Ospedale del Mare di Ponticelli; i carabinieri avrebbero riscontrato un numero insufficiente di barelle nel Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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