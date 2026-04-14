Alle 21 si svolgono le partite di Champions League tra Psg e Liverpool e tra Atletico Madrid e Barcellona. La cronaca dei match, con sintesi e tabellini, verrà trasmessa in tempo reale da Calcionews24, offrendo aggiornamenti continui sui risultati dei quarti di finale della competizione. La serata prevede due incontri di rilievo tra alcune delle squadre più note del torneo.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: alle 21 in campo Psg Liverpool e Atletico Madrid Barcellona

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Champions LIVE, PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid risultato in diretta: in campo alle 21La diretta live di PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale delle partite.

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