In un'intervista pubblicata su 'Rivista undici' e disponibile sul loro canale YouTube, Adrien Rabiot si è aperto parlando della propria carriera e della vita quotidiana, offrendo uno sguardo completo su chi è sia dentro che fuori dal campo. La conversazione si focalizza su aspetti personali e professionali, senza tralasciare dettagli sulla sua esperienza sportiva e sugli impegni quotidiani.

In una lunga intervista concessa al Magazine ‘ Rivista undici ‘, disponibile nel loro canale YouTube, Adrien Rabiot si racconta in maniera autentica e onesta. Vengono trattati diversi temi: dal suo rapporto con Allegri a quello con Ibra, che ha ritrovato dirigente dopo aver condiviso con lui lo spogliatoio a Parigi, fino alle sue ambizioni di vincere trofei con il Milan e con la sua nazionale nell’imminente coppa del Mondo. L’impatto di Rabiot al Milan. “ Mi aspettavo di avere un impatto del genere al Milan perché sono venuto qui per dare tutto me stesso, al 100% “. Inizia con questa frase la lunga intervista di Rabiot, il ‘ cavallo pazzo ‘ che tanto sta facendo bene in questa sua prima stagione con la maglia rossonera. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rabiot si racconta a 360 gradi: un esempio dentro e fuori dal campo

