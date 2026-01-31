Paolo Ruffini e i Mayor Von Frinzius all' Arena di Verona con Din Don Down | spettacolo il 2 maggio biglietti in vendita

Questa settimana l’Arena di Verona ospita uno spettacolo speciale. Paolo Ruffini e i Mayor Von Frinzius portano in scena “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, uno show che ha fatto il tutto esaurito ovunque sia stato rappresentato. L’appuntamento è per sabato 2 maggio, con Claudia Campolongo al pianoforte e la regia di Lamberto Giannini. I biglietti sono già in vendita, pronti ad attirare il pubblico di tutta Italia.

Dopo aver fatto registrare il tutto esaurito nei teatri d'Italia, l'attore livornese e la compagnia arrivano nel tempio italiano e internazionale della musica e degli eventi "Din Don Down – Alla ricerca di (D)io", lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con i Mayor Von Frinzius, con Claudia Campolongo al pianoforte, diretto da Lamberto Giannini e prodotto da Vera Produzione, sbarca sabato 2 maggio all'Arena di Verona. L'attore livornese e la compagnia arrivano nel tempio italiano e internazionale della musica e degli eventi, pronti a emozionare il pubblico dopo aver raccolto il tutto esaurito ovunque con numerose repliche nei teatri più importanti d'Italia.

