Digitalizzazione ed export le imprese locali hanno basi solide ma bisogno di strategia

Martedì 14 si è tenuto nella sede della Camera di commercio di Ferrara il primo appuntamento del roadshow ‘Digit Export Day’, evento dedicato all’export digitale promosso da Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione delle Imprese, in collaborazione con altre realtà. L’iniziativa ha coinvolto aziende locali, che hanno dimostrato di avere basi solide per la crescita internazionale, ma che necessitano di sviluppare strategie più efficaci per migliorare la presenza sui mercati esteri.

Si è svolta martedì 14, nella sede della Camera di commercio di Ferrara, la prima tappa del roadshow ‘Digit Export Day’, l’evento dedicato all’export digitale organizzato da Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione delle Imprese, in collaborazione con.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Agroalimentare, Confeuro: Ok numeri export ma serve strategia per piccole imprese Confeuro: risultati positivi, ma servono politiche di lungo periodo per rafforzare il comparto Confeuro accoglie con favore i dati che evidenziano la... Il sigillo di Settis: "Le basi sembrano solide""Ho appreso la notizia del ritrovamento della Basilica di Vitruvio dal mio amico Paolo Clini: è una grandissima emozione, non vedo l’ora di essere a...