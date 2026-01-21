Il sigillo di Settis | Le basi sembrano solide

Il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta un'importante scoperta storica. Paolo Clini, esperto e amico, ha condiviso l’annuncio, sottolineando l’importanza dell’evento. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia antica e sulla ricerca archeologica in Italia, suscitando interesse tra studiosi e appassionati. La comunità attende con entusiasmo ulteriori dettagli e approfondimenti sugli scavi e sui reperti emergenti.

"Ho appreso la notizia del ritrovamento della Basilica di Vitruvio dal mio amico Paolo Clini: è una grandissima emozione, non vedo l'ora di essere a Fano per visitare gli scavi e parlare con gli archeologi". Storico dell'arte, archeologo, il professor Salvatore Settis è uno degli esponenti più noti del mondo culturale italiano, che si è anche impegnato in prima persona nella battaglia per l'ambiente e per la tutela del paesaggio. Per Settis "il ritrovamento della Basilica sembra una scoperta di grandissima importanza. Vitruvio è la 'bibbia' dell'architettura antica ma, finora, della sua opera di architetto non conoscevamo nulla se non quanto scritto nel De Architectura sulla sua Basilica".

