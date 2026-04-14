Dighe incompiute e sete nei territori Canicattì simbolo dell’emergenza | Servono scadenze chiare

Durante il Vinitaly di Verona, il ministro delle Infrastrutture ha parlato dei cantieri aperti nelle dighe siciliane, evidenziando la necessità di scadenze chiare per completare le opere. La situazione delle dighe incompiute e della scarsità d’acqua nella zona di Canicattì resta critica, con diverse aree che affrontano periodi di sete prolungata. La discussione sulla gestione delle risorse idriche si riaccende, coinvolgendo anche l’Accademia nazionale per l’alta formazione e la promozione della cultura.

Le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sui cantieri attivi nelle dighe siciliane, intervenuto al Vinitaly di Verona, riaccendono il dibattito sulla gestione dell’acqua nell’Isola e spingono l’Accademia nazionale per l’alta formazione e promozione della cultura, del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Dighe incompiute e crisi idrica, la diga di Blufi potrebbe rifornire anche l’AgrigentinoLa crisi idrica che negli ultimi anni ha colpito duramente la Sicilia riporta al centro del dibattito il tema delle grandi opere incompiute. La grande sete a Canicattì, cittadini protestano per l’acqua: rabbia ed esasperazione per un diritto violatoIn alcuni quartieri l’acqua manca da 20 giorni e a Canicattì monta la protesta dei cittadini che si sono radunati davanti al Municipio.