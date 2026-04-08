Dighe incompiute e crisi idrica la diga di Blufi potrebbe rifornire anche l’Agrigentino
La Sicilia sta affrontando una crisi idrica che ha causato problemi di approvvigionamento in diverse zone dell’isola. Tra le questioni al centro dell’attenzione ci sono alcune dighe incompiute, tra cui quella di Blufi, che potrebbe essere utilizzata per rifornire anche l’Agrigentino. La situazione ha portato a un approfondimento sulle opere ancora da completare e sul loro possibile ruolo nella gestione delle risorse idriche.
La crisi idrica che negli ultimi anni ha colpito duramente la Sicilia riporta al centro del dibattito il tema delle grandi opere incompiute. Tra queste c’è la diga di Blufi, infrastruttura progettata oltre sessant’anni fa e mai completata, che secondo diversi studi potrebbe contribuire anche al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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