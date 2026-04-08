Dighe incompiute e crisi idrica la diga di Blufi potrebbe rifornire anche l’Agrigentino

La Sicilia sta affrontando una crisi idrica che ha causato problemi di approvvigionamento in diverse zone dell’isola. Tra le questioni al centro dell’attenzione ci sono alcune dighe incompiute, tra cui quella di Blufi, che potrebbe essere utilizzata per rifornire anche l’Agrigentino. La situazione ha portato a un approfondimento sulle opere ancora da completare e sul loro possibile ruolo nella gestione delle risorse idriche.