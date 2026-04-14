Dietro la rinascita di Van Aert c' è anche il running | l' allenamento di corsa prima della bici

Il ciclista belga ha conquistato una vittoria importante alla Parigi-Roubaix, sorprendendo gli spettatori. In occasione di questa gara, è stato evidenziato che uno dei fattori alla base del suo successo è stato un allenamento di corsa svolto prima dell’attività in bicicletta. Questa pratica, adottata dall’atleta, ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La strategia di combinare il running con l’allenamento ciclistico ha avuto un ruolo nel risultato finale.

Il mondo del ciclismo applaude Wout Van Aert. Il belga si prende la Parigi-Roubaix e torna a conquistare una classica Monumento dopo sei anni. Si interrompe così un periodo negativo, fatto di cadute, sfortuna e sconfitte dolorose. Il corridore del team Visma Lease a Bike non si è mai arreso, come dimostra il suo recupero lampo dalla frattura alla caviglia destra nel gennaio 2026, tornando in sella appena 10 giorni dopo l’intervento. Ma c’è un aspetto davvero particolare negli allenamenti di Van Aert: la combinazione tra corsa e ciclismo. Questa strana unione di sport diversi era stata rivelata dallo stesso Wout nel gennaio 2024, durante il ritiro in Spagna.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dietro la rinascita di Van Aert c'è anche il running: l'allenamento di corsa prima della bici LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: succede di tutto! Altro cambio bici per Pogacar, fora anche Van Aert!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ad un minuto e 5 secondi il gruppo Ganna/Van der Poel. Leggi anche: Van Aert, lacrime di gioia. La prima Roubaix è da urlo. Anche Pogacar si inchina