Wout Van Aert ha vinto la sua prima Parigi-Roubaix, dopo aver affrontato momenti difficili nella carriera, segnati da infortuni e risultati deludenti. La gara, caratterizzata da un percorso impegnativo e da condizioni meteorologiche variabili, ha visto anche il riconoscimento di un altro grande ciclista, che si è dovuto piegare di fronte alla forza dell'avversario. La vittoria del belga è stata celebrata con lacrime di gioia, mentre uno dei favoriti si è dovuto arrendere.

È risalito due volte dall’inferno, Wout Van Aert. Quello di una carriera che era scivolata da aspettative massime a un grigio destino di piazzamenti e infortuni surreali. E poi quello del Nord, la Parigi-Roubaix più veloce di sempre che ieri ha conquistato per la prima volta mettendosi alle spalle i marziani Pogacar e Van der Poel. Bentornata tattica. Il fiammingo 31enne, col capolavoro di una carriera che comprendeva fino a ieri la ‘sola’ Sanremo come grande classica vinta, ha avuto la meglio su chi ha fatto della pura prestazione la garanzia del successo. ‘Pogi’, compagno di fuga negli ultimi 45 chilometri, sembrava averne ovviamente molto di più.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Van Aert, lacrime di gioia. La prima Roubaix è da urlo. Anche Pogacar si inchina

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