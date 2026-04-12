LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA | succede di tutto! Altro cambio bici per Pogacar fora anche Van Aert!

Durante la gara Parigi-Roubaix 2026 si sono verificati diversi eventi imprevisti, tra cui un cambio bici per il ciclista Pogacar e una foratura per Van Aert. In questo momento, il gruppo che include Ganna e Van der Poel si trova a circa un minuto e cinque secondi di distanza. La corsa continua con diverse situazioni di difficoltà lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ad un minuto e 5 secondi il gruppo GannaVan der Poel. 15:01 Tutti a ruota di Pogacar in questo segmento di pietre. Per Van Aert e Pithie una quindicina di secondi di distacco. 14:59 Eccoci al settore 14: Beuvry-la-Forèt à Orchies (1400 metri con tre stellette di difficoltà). 14:58 65 chilometri all’arrivo di una Parigi-Roubaix che ha già detto molto, ma che potrà riservare ancora sorprese. 14:57 Van Aert invece sta faticando. Il belga è a 25 secondi dai battistrada con Meeus e Pithie. 14:56 Che azione di Van der Poel! L’olandese si è riportato nel gruppo di Filippo Ganna. 1’20” circa da recuperare sul quintetto di testa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: succede di tutto! Altro cambio bici per Pogacar, fora anche Van Aert! LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa. Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: cambia tutto, foratura per Tadej Pogacar! Tadej won’t attack in his first Paris Roubaix #cycling #pogacar #vanderpoel