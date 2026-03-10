La Russa inaugura mostra su scienziate italiane | Grazie a lungimiranza Diana Bracco

Il ministro della Difesa ha partecipato all'inaugurazione di una mostra dedicata alle scienziate italiane. Durante l'evento, ha espresso gratitudine verso chi ha curato l'allestimento e il fotografo che ha realizzato le immagini. Ha anche ringraziato le scienziate, sottolineando il ruolo fondamentale della loro ricerca e delle loro scoperte per la realizzazione della mostra.

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare chi ha realizzato la mostra, il fotografo, l'artista della fotografia, ma soprattutto la materia prima, le scienziate, senza di loro non ci sarebbero state le fotografie, non ci sarebbe stata la mostra". "Io ho ascoltato il grido di dolore sui numeri, sì è vero bisogna incrementare il numero, ma in quanto a qualità siamo già a posto.". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, inaugurando in Sala Garibaldi, la mostra fotografica 'Una vita da scienziata', ideata e curata da Fondazione Bracco, che omaggia volti e competenze di grandi scienziate italiane, protagoniste del progetto '100 donne contro gli stereotipi', nato per valorizzare l'expertise femminile in settori percepiti ancora come dominio maschile.