Durante l’evento organizzato da Sirm per la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, Diana Bracco ha sottolineato l’importanza di aumentare la presenza femminile nelle discipline Stem. La vicepresidente di Assolombarda ha detto che più donne devono entrare in questo settore, anche per guidare l’intelligenza artificiale in sanità. La sua presenza ha dato un segnale chiaro: serve più impegno per far crescere le competenze femminili in un campo ancora troppo sbilanciato.

Milano, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Il titolo inquadra benissimo il tema e a me fa piacere portare il saluto a questo evento organizzato da Sirm in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Un appuntamento a cui tengo molto, essendo da sempre impegnata nel far crescere la presenza femminile nelle discipline Stem". Così Diana Bracco, presidente e Ceo del gruppo Bracco, in un videomessaggio inviato alla Società italiana di radiologia medica e interventistica che oggi ha promosso al Centro diagnostico italiano (Cdi) a Milano, in collaborazione con Fondazione Bracco, l'edizione 2026 su 'Intelligenza artificiale: conoscenza, responsabilità e partecipazione'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, Diana Bracco: "Più donne nelle Stem per guidare l'Ia in sanità"

Approfondimenti su Diana Bracco Italia

In Italia, solo una donna su tre lavora nelle discipline Steam, e ancora meno, una su quattro, si occupa di intelligenza artificiale.

Martedì 10 febbraio si terrà a Modena un evento dedicato alla presenza delle donne nelle discipline STEM.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Diana Bracco Italia

Argomenti discussi: Diana Bracco, una vita per l’innovazione, l’arte, i diritti: La cultura? È lo strumento più potente per promuovere la pace e la tolleranza; Cultura sopra le barriere; Verona, mostra fotografica a cielo aperto Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100 esperte di Fondazione Bracco; Una vita per lo sport: a Porta Borsari la mostra sulle grandi donne dell’atletica.

Milano-Cortina: Bracco: importante che donne abbiano maggiore visibilità(Adnkronos) - Olimpiadi? Milano Cortina si avvicina e con Fondazione Bracco ci impegniamo anche in questo aspetto della parità atleta donna-atleta uomo, troviamo importante che le donne abbiano maggi ... cn24tv.it

Diana Bracco: ''La nascita del distretto dell’innovazione nell'area Expo è un sogno che si avvera''Diana Bracco guida un Gruppo leader globale nella diagnostica per immagini con un fatturato che si aggira sui 2 miliardi di euro, ma molti a Milano la considerano la Signora dell’Expo. Il Governo ... adnkronos.com

La parità atleta donna - atleta uomo è al centro dei due progetti della Fondazione Bracco promossi in occasione di Milano Cortina 2026. Diana Bracco: “Ci impegniamo anche in questo aspetto”. - facebook.com facebook