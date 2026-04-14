Pierluigi Diaco ha deciso di eliminare la sigla di BellaMa’ e di dedicare l’apertura della trasmissione a un approfondimento sul viaggio del Papa. La scelta è stata comunicata durante la diretta e si inserisce in un'iniziativa di servizio pubblico, con l’obiettivo di offrire agli spettatori un’informazione più immediata e centrata sui temi religiosi e sociali collegati alla visita papale. La modifica ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media.

Una bella pagina di servizio pubblico. Pierluigi Diaco ha deciso di cancellare la sigla del suo programma di varietà “BellaMa” e aprire la trasmissione con una finestra quotidiana per informare i telespettatori sul viaggio apostolico di Papa Leone XIV, “questo grande uomo di pace”, spiega il conduttore. Diaco cancella la sigla di “BellaMa”: da oggi finestra sul viaggio del Papa. Mai momento è stato più appropriato per testimoniare quanto il servizio pubblico sia vicino alla sensibilità di tanti italiani che hanno osservato sconcertati gli attacchi del presidente Usa Trump al Pontefice e la reazione decisa della premier Meloni nel condannare parole condannate dal mondo intero.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Diaco cambia apertura di BellaMa’: via la sigla, spazio al viaggio del Papa: “Ha bisogno del nostro sostegno”

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Pierluigi Diaco cancella la sigla di BellaMa come sostegno a Papa Leone! Ecco perchéPierluigi Diaco sospende la sigla di BellaMa' su Rai 2 per seguire il viaggio africano di Leone XIV con una rubrica quotidiana d'aggiornamento. serial.everyeye.it