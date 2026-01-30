Diaco dedica ‘BellaMa’ al ricordo delle vittime di Crans-Montana

Pierluigi Diaco dedica la puntata di 'BellaMa' alle vittime della tragedia di Crans-Montana, avvenuta un mese fa. Durante la trasmissione, il conduttore ha voluto ricordare i 40 ragazzi morti e le 116 persone ferite in quell’incidente. La puntata andrà in onda lunedì 2 febbraio alle 15, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quella giornata drammatica.

(Adnkronos) – A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 ragazzi e sono rimaste ferite 116 persone, 'BellaMa', il programma ideato e condotto da Pierluigi Diaco – in onda lunedì 2 febbraio, dalle 15.25 alle 17.00 su Rai 2 – dedica uno spazio speciale alle sei giovani vittime italiane: Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi, Giovanni Tamburi. Ospiti in studio una professoressa e cinque compagni di classe di Riccardo Minghetti, studente del Liceo Cannizzaro di Roma, che proprio lunedì avrebbe compiuto 17 anni. Pierluigi Diaco si collega poi in diretta con il Golf e Tennis Club di Rapallo, dove l’inviato Andrea Amato raccoglie i ricordi di compagni e allenatori di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf tra le vittime de Le Constellation.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

