BellaMà diventa BellaSanremo | Diaco e Rosa Chemical insieme per commentare Sanremo 2026

La trasmissione di Rai2, BellaMà, sta per cambiare volto e si trasformerà in BellaSanremo. Diaco e Rosa Chemical saranno i protagonisti del nuovo format, che accompagnerà il pubblico durante il Festival di Sanremo 2026. La scelta di puntare su due volti così diversi punta a creare un mix di intrattenimento e commento diretto, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori in modo più vivo e immediato. La trasmissione si appresta a diventare un punto di riferimento per chi vuole seguire il Festival in modo diverso, tra risate e opin

Il varietà pomeridiano di Rai2 si prepara a una trasformazione speciale che promette di conquistare gli appassionati del Festival. Pierluigi Diaco ha annunciato che "BellaMà" tornerà in onda il 23 febbraio con sei puntate dedicate interamente a Sanremo 2026, assumendo temporaneamente il nome di "BellaSanremo". La pausa olimpica e il ritorno con novità. Il programma osserverà una pausa dal 6 al 22 febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali, che occuperanno l'intera programmazione di Rai2. Questa interruzione, però, si trasformerà in un'opportunità per riorganizzare completamente il format del varietà pomeridiano.

