Da Noi a Ruota Libera oggi con Francesca Fialdini su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 8 marzo 2026

Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “ Da noi. a Ruota Libera ”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 8 marzo 2026 alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1. “Da noi. a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 8 marzo 2026. In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Domenica In e Da Noi a ruota libera: dalla Venier lacrime e musica con la vera star di Sanremo, Fialdini con Marcella BellaLeggiamo i nomi degli ospiti di oggi, domenica 8 marzo 2026. di Domenica In e Da Noi a Ruota Libera. Artisti di Sanremo e la mamma delpiccolo Domenico dalla Venier; Marcella Bella dalla Fialdini ... libero.it

Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Marcella Bella e gli altri ospiti della puntataDopo una pausa dovuta al ciclone Festival di Sanremo, la domenica pomeriggio di Rai 1 ritrova uno dei suoi appuntamenti più familiari: torna infatti Da noi... a ruota libera, il talk con Francesca ... today.it

