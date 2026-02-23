Juve clamorosa decisione di Spalletti in vista del Galatasaray | le ultime

Luciano Spalletti ha deciso di inserire inaspettatamente un nuovo giocatore nella formazione titolare in vista della partita di Champions League contro il Galatasaray. La scelta nasce da una necessità tattica e cambia il piano iniziale, sorprendendo tifosi e analisti. La decisione viene comunicata ufficialmente dallo staff della squadra e potrebbe influenzare l’andamento della partita. Restano da capire come reagiranno i giocatori e quale sarà l’effetto sul risultato finale.

© Calciomercato.it - Juve, clamorosa decisione di Spalletti in vista del Galatasaray: le ultime