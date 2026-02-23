Juve clamorosa decisione di Spalletti in vista del Galatasaray | le ultime
Luciano Spalletti ha deciso di inserire inaspettatamente un nuovo giocatore nella formazione titolare in vista della partita di Champions League contro il Galatasaray. La scelta nasce da una necessità tattica e cambia il piano iniziale, sorprendendo tifosi e analisti. La decisione viene comunicata ufficialmente dallo staff della squadra e potrebbe influenzare l’andamento della partita. Restano da capire come reagiranno i giocatori e quale sarà l’effetto sul risultato finale.
Decisione davvero singolare di Luciano Spalletti a due giorni dal match di Champions League: le ultime dalla Continassa. Cresce l’attesa per la sfida tra Juventus e Galatasaray, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League e in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21.00. Momento delicatissimo per i bianconeri, reduce dal pesante ko interno contro il Como sabato pomeriggio: Yildiz e compagni dovranno compiere una vera e propria impresa per ribaltare il 5-2 subito a Istanbul una settimana fa. Kenan Yildiz (Ansa) – Calciomercato.it Da monitorare soprattutto le condizioni fisiche di Bremer e Yildiz: il primo si è infortunato nel match d’andata ma gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesione, mentre il numero 10 ha rimediato una botta al polpaccio contro il Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
David Juve, Spalletti non ha dubbi: il canadese torna titolare in Champions? La decisione del tecnico in vista del match dello Stadium: ultimeSpalletti decide di affidarsi nuovamente a David Juve in vista della partita di Champions contro il Pafos.
Inter Juve, la decisione di Spalletti su Kelly in vista del derby d’Italia. Le ultimissime novità dalla ContinassaLuciano Spalletti ha deciso: Kelly partirà titolare contro la Juventus nel derby d’Italia.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Argomenti discussi: Bastoni simula e Kalulu espulso, Rocchi: Errore dell'arbitro ma giocatori ci fregano; JUVE, SPALLETTI TI TINGE ‘NERAZZURRA’: clamorosa svolta, lavoro sotto-traccia per la prossima stagione; Inter-Juventus, l’arbitro La Penna presenta denuncia per minacce di morte; L’Inter piega 3-2 la Juve e prova la fuga in vetta.
Inter-Juve, clamorosa decisione di Spalletti: salta tuttoIntanto arriva una clamorosa decisione in casa bianconera a poche ore dalla sfida: Luciano Spalletti, infatti, non parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia: al posto del tecnico della ... diregiovani.it
Caso Zhegrova, la clamorosa decisione della Juventus!Tiene banco il capitolo Zhegrova in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, la società bianconera ... fantamaster.it
Di Gregorio tragicomico: ennesima papera clamorosa e la Juve va sotto col Como Te ne devi andare, non sei portiere da juve - facebook.com facebook
Follia #DiGregorio, papera clamorosa: la sequenza dell'errore che sblocca #Inter- #Juve x.com