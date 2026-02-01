Una decisione improvvisa di Bremer sta mettendo in allarme i tifosi della Juventus. A poche ore dalla partita contro il Parma, il difensore brasiliano ha deciso di non essere in campo, creando grande incertezza nello spogliatoio bianconero. I supporter sono in ansia, aspettando di scoprire se ci saranno ufficiali aggiornamenti o cambi di piani all’ultimo minuto. La Continassa è in fermento e i rumors aumentano.

Novità inaspettata a pochissime ore dalla sfida tra Parma e Juventus: ecco cosa sta succedendo alla Continassa. Cresce l’attesa per la sfida tra Parma e Juventus, valida per la 23esima giornata di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45. I bianconeri cercano il quarto successo nelle ultime cinque gare di campionato per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions, mentre i gialloblu hanno racimolato appena 2 punti negli ultimi 270? di gioco (2 pareggi e 1 sconfitta) e vogliono sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona pericolosa. Gatti (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, pensa a una clamorosa novità di formazione: Bremer è apparso stanco nelle ultime uscite e potrebbe almeno inizialmente rifiatare, al suo posto è pronto Gatti che si candida a fare coppia con Kelly. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bremer, clamorosa decisione in casa Juve: tifosi in ansia

Approfondimenti su Juventus Parma

Bremer si rivolge ai tifosi attraverso un messaggio su Instagram, commentando l’ultima partita dell’anno a casa nostra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Parma

Argomenti discussi: Bremer-Hojlund, Var lo rivede in più angolazioni. Risposta clamorosa: Non c'è niente; Clamoroso TMW: Insigne al Pescara, accordo raggiunto! Lotterà per la salvezza in Serie B - CalcioNapoli24 | CN24; Var esamina Bremer-Hojlund da ogni angolazione, e la risposta è un secco niente – tipico teatrino del calcio che ci fa sbuffare qui al Sud.

Bremer-Hojlund, Var lo rivede in più angolazioni. Risposta clamorosa: Non c'è nienteSono a dir poco clamorosi i dialoghi tra il direttore di gara Mariani e la sala Var, dove ai monitori era presente il signor Doveri. In occasione del placcaggio in area di Bremer su Hojlund, l'arbitro ... msn.com

Hojlund cinturato in area da Bremer, Bergonzi Il rigore non dato è clamorosoNel corso della ‘Domenica Sportiva’, l’ex arbitro e moviolista Rai, Mauro Bergonzi, ha esaminato i casi dubbi di Juventus-Napoli: C’è qualcosa di sospetto nel contrasto tra Thuram e Di Lorenzo. C’è u ... internapoli.it

Verso Parma Juve Bremer a rischio turnover: in 3 tornano titolari - facebook.com facebook

Lo strano caso di Ceccarini, Mazzoleni, Tagliavento, Orsato, Calvarese, Mariani e Doveri che compiono errori da ritiro del patentino in partite decisive e sempre a favore della Juventus Non dare il rigore per il fallo di Bremer su Hojlund (che c'era: l'ha ammesso x.com