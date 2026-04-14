Di Gregorio nel mirino della Premier | il Tottenham lo tenta ma il portiere ha le idee chiare per il futuro Lo scenario

Da juventusnews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere italiano ha dichiarato di voler rimanere nel suo attuale club, respingendo le offerte provenienti dal Tottenham. Il club inglese aveva manifestato interesse per il suo ingaggio, ma lui ha confermato la volontà di proseguire nel progetto attuale. La situazione si è sviluppata a pochi giorni dalla fine del mercato, con il giocatore che ha espresso chiaramente il desiderio di restare e continuare a difendere la maglia attuale.

di Luca Fioretti Di Gregorio nel mirino della Premier League: il portiere vuole la conferma e allontana le sirene londinesi del Tottenham. Cosa sta succedendo. Le notizie riportate da  Tuttosport  evidenziano il momento di  grandissimo riscatto  di  Michele Di Gregorio. Dopo aver affrontato  settimane  complicate, segnate da alcuni errori e  fortissime critiche, il portiere ha reagito con  straordinaria determinazione. Scendendo in  campo  per difendere i pali contro l’Atalanta, l’estremo difensore ha riconquistato con pieno merito il posto da titolare. Le sue prestazioni hanno garantito  rinnovata sicurezza  a tutto il club  bianconero, allontanando i recenti fantasmi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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