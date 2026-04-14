Di Gregorio nel mirino della Premier | il Tottenham lo tenta ma il portiere ha le idee chiare per il futuro Lo scenario

Il portiere italiano ha dichiarato di voler rimanere nel suo attuale club, respingendo le offerte provenienti dal Tottenham. Il club inglese aveva manifestato interesse per il suo ingaggio, ma lui ha confermato la volontà di proseguire nel progetto attuale. La situazione si è sviluppata a pochi giorni dalla fine del mercato, con il giocatore che ha espresso chiaramente il desiderio di restare e continuare a difendere la maglia attuale.