Di Gregorio nel mirino della Premier | il Tottenham lo tenta ma il portiere ha le idee chiare per il futuro Lo scenario
Il portiere italiano ha dichiarato di voler rimanere nel suo attuale club, respingendo le offerte provenienti dal Tottenham. Il club inglese aveva manifestato interesse per il suo ingaggio, ma lui ha confermato la volontà di proseguire nel progetto attuale. La situazione si è sviluppata a pochi giorni dalla fine del mercato, con il giocatore che ha espresso chiaramente il desiderio di restare e continuare a difendere la maglia attuale.
di Luca Fioretti Di Gregorio nel mirino della Premier League: il portiere vuole la conferma e allontana le sirene londinesi del Tottenham. Cosa sta succedendo. Le notizie riportate da Tuttosport evidenziano il momento di grandissimo riscatto di Michele Di Gregorio. Dopo aver affrontato settimane complicate, segnate da alcuni errori e fortissime critiche, il portiere ha reagito con straordinaria determinazione. Scendendo in campo per difendere i pali contro l’Atalanta, l’estremo difensore ha riconquistato con pieno merito il posto da titolare. Le sue prestazioni hanno garantito rinnovata sicurezza a tutto il club bianconero, allontanando i recenti fantasmi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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