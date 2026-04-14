Di Gregorio nel mirino del Bologna possibile scambio con la Juventus | CM

Il Bologna ha messo nel mirino il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, per la prossima stagione. La società emiliana starebbe considerando un possibile scambio tra i due club, ma ancora non sono stati definiti dettagli ufficiali. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali riguardo a eventuali accordi o tempi di conclusione.

Michele Di Gregorio è finito nel mirino del Bologna per la prossima stagione con i rossoblu che starebbero pensando al portiere della Juventus. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione i rossoblu avrebbero messo nel mirino l’estremo difensore dei bianconeri, ormai fuori dai piani di Luciano Spalletti in ottica futura. La buona prestazione fornita contro l’Atalanta, risultando decisivo per il successo della Juventus, non cambierà le scelte del tecnico e della società, pronti a salutare l’ex Monza alla fine del campionato. Il Bologna, alle prese con i continui stop di Skorupski (per il quale ci sono anche sirene dall’Arabia Saudita) e da un Ravaglia che non appare ancora pronto a ricoprire il ruolo da titolare, è alla ricerca di una nuova soluzione per la propria porta.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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