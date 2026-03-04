Carnesecchi alla Juventus e Di Gregorio all’Atalanta | scambio possibile? Così Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha parlato di un possibile scambio tra la Juventus e l’Atalanta coinvolgendo Carnesecchi e Di Gregorio. Secondo le sue fonti, il portiere della Dea potrebbe trasferirsi in bianconero, mentre il portiere dell’Atalanta potrebbe approdare in nerazzurro. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali.

