Un attore noto per i suoi ruoli in film come Aquaman, Insidious e The Conjuring entra nel cast di The Last of Us 3. La sua presenza nel progetto è stata annunciata ufficialmente e si conosce già il ruolo che interpreterà. La produzione del terzo capitolo della serie videoludica è in corso, con dettagli sui personaggi ancora riservati.

Patrick Wilson, celebre per aver partecipato al franchise di Insidious, The Conjuring e Aquaman, è una delle prime star a unirsi alla terza stagione della serie HBO Da qualche tempo non avevamo avuto più notizie sulla terza stagione di The Last of Us, la serie HBO tratta dal popolare videogame di PlayStation. Con il procedere delle settimane, sembra che anche il lavoro sul casting dei nuovi personaggi sia entrato nel vivo e poche ore fa è stato annunciato un nuovo ingresso che farà sicuramente felici tutti gli appassionati dello show. Patrick Wilson nel cast della terza stagione Secondo quanto riportato da The InSneider, l'attore è entrato a far parte del cast della serie HBO in un ruolo chiave. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Last of Us 3, una star di Aquaman entra nel cast con un ruolo chiave

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