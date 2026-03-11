La serie Dexter: Resurrection ha riscosso un grande seguito con la sua prima stagione, portando i produttori a decidere di realizzare un secondo capitolo. La conferma del rinnovo è arrivata subito dopo la fine della prima parte, senza tempi di attesa. La sigla originale della serie, molto apprezzata, torna anche nella seconda stagione.

Il successo della prima stagione di Dexter: Resurrection ha spinto i vertici della produzione a confermare immediatamente il rinnovo per un secondo capitolo. In questa nuova fase, la direzione creativa guidata da Clyde Phillips intende riportare in scena la celebre sigla originale che aveva definito l’identità visiva del franchise. Questa decisione mira a soddisfare le aspettative dei fan storici, nonostante i vincoli di budget e tempistiche serrate che caratterizzano il processo produttivo attuale. L’annuncio arriva direttamente dal tappeto rosso dei Saturn Awards, dove si è parlato apertamente del ritorno di quell’iconica routine mattutina che ha già vinto un premio Emmy nel 2007. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dexter Resurrection 2: torna la sigla iconica vincitrice

