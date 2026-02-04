Detenuto devasta infermeria E un altro ferisce cinque agenti

Questa mattina al carcere della Dozza, un detenuto ha seminato il caos nell’infermeria. Dopo aver scoperto che non sarebbe stato trasferito, ha iniziato a scagliare sedie e mobili contro le pareti, danneggiando tutto. Non contento, un altro detenuto ha ferito cinque agenti con un oggetto contundente. La situazione è rimasta fuori controllo per alcuni minuti, prima che intervenissero le forze di sicurezza. Nessuno degli agenti è in gravi condizioni, ma l’episodio ha allarmato le autorità.

Al carcere della Dozza, nella mattinata di lunedì, un detenuto ha devastato la sezione infermeria per un mancato trasferimento in un'altra sede. In serata, 3 sottufficiali e 2 agenti sono stati aggrediti sempre in infermeria da un altro detenuto: tutti finiti al pronto soccorso. Nell'episodio della mattina, secondo quanto si apprende, l'uomo ha chiesto di cambiare stanza, ma non è stato possibile accontentarlo per mancanza di spazi. Al rifiuto ha reagito in modo molto violento, sdradicando un termosifone. É stato necessario intervenire per bloccare la fuoriuscita di acqua. Lui continuava a lanciare fuori oggetti e vari, successivamente ha anche usato il termosifone come ariete per sfondare la porta.

