Un calciatore dell'Atalanta, attualmente in prestito al Cagliari, parteciperà a un match contro l’Irlanda del Nord in un playoff mondiale in programma giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena. Nel frattempo, in Italia, una squadra di calcio sta affrontando un ballottaggio tra due giocatori per le posizioni di titolare nel modulo 3-5-2, con un candidato che si sta contendendo il ruolo con un avversario.

CALCIO. Il gioiello atalantino (in prestito al Cagliari) si gioca una maglia da titolare contro l’Irlanda del Nord, nel playoff Mondiali di giovedì 26 marzo (20,45) alla New Balance Arena. Bastoni c’è, in attacco Kean e Retegui. Palestra jolly a destra? È uno dei dubbi del ct Rino Gattuso alla vigilia del playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo alla New Balance Arena (alle 20,45, diretta su Rai 1), gara secca che promuoverà la vincente alla sfida decisiva contro Galles o Bosnia, martedì 31. Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli» «La partita più importante della mia vita», l'ha definita alla vigilia Gattuso che ha recuperato Bastoni, Tonali e Calafiori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Italia, Palestra cerca il sorpasso a destra: ballottaggio con Politano nel 3-5-2

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