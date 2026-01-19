Portogallo Ventura estrema destra a ballottaggio contro Seguro

Il candidato dell’estrema destra portoghese, André Ventura, si è qualificato al secondo posto nelle recenti elezioni presidenziali, assicurandosi un posto nel ballottaggio del prossimo mese. Affronterà il candidato socialista di centro-sinistra, Antonio José Seguro, in una sfida che determinerà il prossimo presidente del Portogallo.

Roma, 19 gen. (askanews) – Il candidato dell’estrema destra portoghese André Ventura si è piazzato al secondo alle elezioni presidenziali di ieri, conquistando il ballottaggio del mese prossimo contro il candidato socialista (Ps) di centro-sinistra Antonio José Seguro. È questo il primo verdetto delle urne nel Paese lusitano: un risultato, quello di Ventura, che rappresenta secondo gli analisti un’altra tappa nello scivolamento dell’Europa verso l’estrema destra, con i partiti populisti che negli ultimi anni hanno conquistato, o si sono avvicinati, alle leve del potere. Con quasi il 98 per cento dei voti scrutinati, André Ventura, leader del partito Chega (Basta), da lui fondato meno di sette anni fa, ha ottenuto il 24 per cento dei voti, arrivando alle spalle di Seguro, in testa con quasi il 31 per cento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Portogallo: a Seguro primo turno presidenziali, l'8/2 ballottaggio con Ventura

Presidenziali in Portogallo, al ballottaggio il socialista Seguro e l’ultradestra di Ventura

