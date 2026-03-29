Desio i binari non si spostano Ancora polemica sulla metrotranvia

A Desio, i binari del vecchio tram rimangono al loro posto, nonostante le numerose discussioni e proteste. L’intervento di rimozione, che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio dei lavori per la metrotranvia Milano-Seregno, non è stato ancora avviato. La decisione di mantenere i binari attivi si presenta come un’ulteriore fase di stallo nel progetto, che da tempo attende una svolta concreta.

I binari del vecchio tram, quelli che da anni causano disagi e polemiche, restano al loro posto. L’intervento di rimozione, annunciato più volte come il primo passo concreto del cantiere della metrotranvia Milano-Seregno, non partirà nell’immediato. Una frenata inattesa, soprattutto perché la Giunta aveva recentemente parlato di un’azione "con due anni di anticipo" rispetto al programma. Ora, invece, arriva un nuovo stop. La questione è emersa in commissione Infrastrutture. A cinque mesi dalla presentazione del programma di ottobre, non si registra alcun avanzamento sostanziale. Entro fine marzo verrà presentato un nuovo calendario operativo. Sul tema è intervenuta Ylenia Miceli, di Fratelli d’Italia, che ha definito "molto grave" la mancanza di progressi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desio, i binari non si spostano. Ancora polemica sulla metrotranvia Articoli correlati Leggi anche: Rimossi i vecchi binari: al via i lavori della nuova metrotranvia che collegherà la Brianza a Milano Desio dice addio ai vecchi binari. L’intervento con 2 anni di anticipoMaggioranza e minoranza come i binari del tram: corrono paralleli, ma non si incontrano mai. Tutti gli aggiornamenti su Desio i binari non si spostano Ancora... Discussioni sull' argomento Desio, i binari non si spostano. Ancora polemica sulla metrotranvia; Rimozione dei vecchi binari a Desio: l’assessore Arosio annuncia l’avvio degli interventi. Rimozione dei vecchi binari a Desio: l’assessore Arosio annuncia l’avvio degli interventiSono iniziati mercoledì i carotaggi in corso Italia per analizzare la presenza di eventuali inquinanti. Se tutto sarà nella norma, il cantiere potrà iniziare ha spiegato l'assessore in commissione m ... mbnews.it Desio dice addio ai vecchi binari. L’intervento con 2 anni di anticipoMaggioranza e minoranza come i binari del tram: corrono paralleli, ma non si incontrano mai. Anche le ultime novità sui lavori della linea Milano-Desio-Seregno dividono le due fazioni: un successo ... ilgiorno.it Vigevano 1955 in campo contro Desio con la maglia speciale per la consapevolezza contro l’autismo x.com Desio riaccende il sogno olimpico il 27 marzo la grande serata dei campioni e delle eccellenze locali Le luci di Milano-Cortina 2026 si sono appena spente, ma il calore della fiamma olimpica vibra ancora tra le strade di Desio. Per celebrare questo lega - facebook.com facebook