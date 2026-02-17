La lunga interruzione del cantiere della metrotranvia Milano–Desio–Seregno provoca disagi ai negozianti e ai residenti, ormai stanchi di vedere lavori che si prolungano da mesi. La causa è l’avanzamento lento dei lavori, che blocca il traffico e aumenta le difficoltà di accesso alle attività commerciali. Un negoziante di Seregno denuncia che le vendite sono crollate del 30% da quando i lavori sono iniziati.

La metrotranvia Milano–Desio–Seregno continua a essere un cantiere infinito e la pazienza di commercianti e residenti è esaurita. Confcommercio Alta Brianza rivela pubblicamente tutto il suo disappunto. L’associazione fa notare che i primi segnali d’allarme risalgono al gennaio 2023, quando si parlava di 38 mesi di lavori. Poi, nel settembre 2024, Confcommercio aveva convocato una conferenza a Desio denunciando lo stop dei cantieri e chiedendo ristori per le attività più colpite. Da allora si sono susseguiti incontri "costruttivi" con Città Metropolitana e audizioni in Regione. Ma a febbraio 2026 la situazione è identica: i cantieri sono ancora fermi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cantiere senza fine della metrotranvia. Commercianti infuriati

Residenti e commercianti segnalano una lunga sospensione dei lavori di rifacimento dell'acquedotto avviati da Publiacqua, iniziati a febbraio 2024 e ancora in corso dopo quasi un anno.

