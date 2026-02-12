Savignano festa della Madonna di Lourdes e giornata del malato

Ieri pomeriggio, a Savignano, la parrocchia di Santa Lucia e il gruppo Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari Italiani) hanno organizzato la festa della Madonna di Lourdes e la giornata mondiale del malato. Prima ci sono stati il rosario e la messa nella collegiata di Santa Lucia, piena di fedeli, con l'amministrazione dell'olio degli infermi ad ammalati e anziani ultrasettantenni da parte del parroco don Piergiorgio Farina: "E' bello vedere la chiesa piena che significa amore verso gli ammalati di chi li ha accompagnati. Gesù dice che mai siamo inutili, anche nella malattia.

