Scintille in Aula alla Camera FdI chiede un’informativa su Salis e l’opposizione si scatena Il M5s | Parlateci della ‘banda delle forchette’ di Delmastro

In Aula alla Camera sono scoppiate delle tensioni tra le forze politiche dopo la richiesta di un’informativa urgente da parte di un deputato di Fratelli d’Italia sul caso relativo a un'eletta coinvolta in controlli nella stanza di un albergo. L’opposizione ha risposto con accuse e richieste di chiarimenti, tra cui una domanda sulla presenza di un presunto gruppo di persone chiamato “banda delle forchette”.

Scintille in Aula alla Camera. Il deputato di FdI, Salvatore Caiata ha chiesto un’informativa urgente al ministro dell’Interno Piantedosi sulla vicenda dei controlli nella stanza d’albergo dell’eurodeputata Ilaria Salis. “Per un normale controllo scaturito da una segnalazione legata alle indagini della cosiddetta banda del martello, una frangia di estrema sinistra, Salis ha gridato allo stato di polizia, credendo che il suo stato di immunità si estendesse anche a chi le sta vicino”, ha detto Caiata parlando anche di un collaboratore in stanza con lei e scatenando le proteste dai banchi dell’opposizione. Immediata la risposta del capogruppo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scintille in Aula alla Camera, FdI chiede un’informativa su Salis e l’opposizione si scatena. Il M5s: “Parlateci della ‘banda delle forchette’ di Delmastro” Articoli correlati "Informativa urgente sul caso Ilaria Salis". "Allora anche su Delmastro": scontro di fuoco in Aula Fdi-M5SAlta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis e sul caso Delmastro con urla... "Informativa urgente sul caso Ilaria Salis". "Allora anche su Delmastro": scontro di fuoco in Aula tra Fdi e M5SAlta tensione nell'Aula della Camera sulla vicenda dei controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis e sul caso Delmastro con urla...