Taglio del nastro per il nuovo Spallanzani a Vignola | un investimento da 3,9 milioni di Pnrr

È stato inaugurato a Vignola il nuovo edificio scolastico dell’istituto Spallanzani, completato con un investimento di 3,9 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. I lavori hanno portato alla costruzione di una nuova struttura e alla demolizione dell’edificio precedente. La cerimonia di apertura ha segnato la conclusione di un progetto che ha riguardato anche la ristrutturazione complessiva dell’area dedicata all’istituto.

Sono terminati i lavori della nuova palazzina scolastica della sede di Vignola dell’istituto Spallanzani, per un importo complessivo di 3,9 milioni di euro, realizzato con fondi Pnrr che hanno previsto anche la demolizione della sede esistente dell’istituto. La struttura, inaugurata mercoledì 8. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Nuova vita per la scuola Carpignola: taglio del nastro dopo un investimento da 2,5 milioni di euroAdeguamento sismico, risparmio energetico e aule più confortevoli per la scuola rinnovata, inaugurata con una festa dedicata ai bambini Un momento di... Una nuova mensa scolastica per le scuole: taglio del nastro dell'intervento da 1,4 milioniIl sindaco Barattoni: "Un investimento importante sulla scuola e sul benessere degli studenti. Temi più discussi: In via Berenini taglio del nastro per la nuova casa dei Carabinieri in congedo; Assemblea legislativa, taglio del nastro per Neo Classic Dystopia: è la prima personale in Emilia-Romagna dell’artista digitale Svccy; Centallo: taglio del nastro per il gattile in nome di Gessica; Lecco: taglio del nastro per la Casa di Comunità, 'cambi l'accesso alla cura'. Vignola, taglio del nastro per il nuovo 'Spallanzani': ospiterà 9 classiLa Provincia: Per un importo complessivo di 3,9 milioni di euro, realizzato con fondi Pnrr che hanno previsto anche la demolizione della sede esistente dell’istituto ... lapressa.it Taglio del nastro a Parabiago per il nuovo asilo nido comunale intitolato a Beatrix PotterProgettato secondo gli standard Nearly Zero Energy Building, l'edificio è stato realizzato grazie a 4 milioni di euro arrivati dal PNRR e con la collaborazione di partner privati ... legnanonews.com Taglio del nastro per la nuova gestione di Valentina Ortolani. Il sindaco di Valfornace Citracca: "Un servizio essenziale che continua a vivere" - facebook.com facebook