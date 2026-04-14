Il Parigi Saint-Germain ha battuto il Liverpool con un risultato di 2-0 in trasferta, qualificandosi così per le semifinali. Nel frattempo, il Barcellona ha iniziato con una vittoria casalinga contro l’Atletico. In una partita successiva, Dembele ha segnato una doppietta, contribuendo alla vittoria del team blaugrana.

Il Parigi Saint-Germain conquista un successo fondamentale in trasferta contro il Liverpool, chiudendo lo scontro sul 2-0 e assicurandosi l’accesso alle semifinali. Parallelamente, nel Metropolitano, il Barcellona impone la propria legge sul campo dell’Atletico Madrid, vincendo per 2-1 nonostante il tentativo di ripresa dei padroni di casa. Dominio parigino e colpi fulminanti di Dembele. La serata a Liverpool prende una piega decisiva grazie alla prestazione individuale di Dembele. Al minuto 72, l’attaccante francese ha sbloccato la contesa con una conclusione potente scagliata da fuori area, che ha superato la difesa di Mamardashvili dopo un’azione iniziata da Barcola e arricchita dal tocco decisivo di Kvara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dembele doppia il Liverpool, il Barcellona trionfa in casa Atletico

Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale. Liverpool e Barcellona tornano a casaAGI - Psg e Atletico Madrid conquistano la semifinale di Champions, Liverpool e Barcellona tornano a casa.

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