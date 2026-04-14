Nella fase finale della Champions League, il Psg e l'Atletico Madrid hanno raggiunto le semifinali, mentre il Liverpool e il Barcellona sono stati eliminati e sono usciti dalla competizione. Le squadre francesi e spagnole si sono qualificate dopo aver superato gli avversari nelle rispettive partite. La competizione prosegue con le ultime sfide prima della finalissima.

AGI - Psg e Atletico Madrid conquistano la semifinale di Champions, Liverpool e Barcellona tornano a casa. I francesi attendono di conoscere la vincente tra Bayern Monaco e Real Madrid, gli spagnoli se la vedranno con una tra Arsenal e Sporting Lisbona. Sono questi i verdetti del martedì di calcio internazionale che anche stavolta ha regalato emozioni e gol. Il Psg, di nuovo tra le prime 4 d'Europa. Il PSG regge all'assalto del Liverpool e poi espugna Anfield per 2-0, con una doppietta nella ripresa di Dembélé. I campioni in carica, forti del 2-0 maturato all'andata tra le mura amiche, entrano tra le prime 4 anche in questa edizione della Champions.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Champions, Psg e Atletico Madrid sono in semifinale. Liverpool e Barcellona tornano a casa

Se vienen Los Cuartos de Final de La Champions League

Leggi anche: Champions League, oggi Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-Psg – Diretta

Champions League: Barcellona e Liverpool ko, Atletico Madrid e PSG volano ai quartiUn confronto sulle sfide economiche e sociali per rafforzare crescita e occupazione Barcellona-Atletico Madrid 0-2 L’Atletico Madrid sbanca il Camp...