Delpini contro Trump | Il Presidente USA è una vergogna per il suo popolo

L’arcivescovo di Milano ha criticato il presidente degli Stati Uniti, definendolo una vergogna per il suo paese. La sua dichiarazione è stata rivolta alla popolazione americana, a cui ha espresso dispiacere. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sul contesto della dichiarazione è stato fornito. La critica si rivolge direttamente alla figura del presidente in carica, senza ulteriori approfondimenti.

L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha espresso un profondo dispiacere nei confronti della popolazione degli Stati Uniti, sottolineando come il proprio presidente sia motivo di vergogna per i cittadini americani. La dichiarazione è arrivata martedì 14 aprile 2026, durante un incontro presso l’Università Cattolica, in seguito alle durissime parole mosse da Donald Trump contro Papa Leone XIV, che aveva espresso preoccupazione per il conflitto in corso con l’Iran. Il giudizio asciutto di Milano sulla tensione diplomatica. Parlando ai presenti all’Università Cattolica, l’arcivescovo Delpini ha affrontato la polemica scoppiata negli ultimi giorni senza cedere a toni plateali, preferendo una critica basata sul decoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delpini contro Trump: “Il Presidente USA è una vergogna per il suo popolo Monsignor Mario Delpini e Donald Trump: "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente"Milano, 14 aprile 2026 - "Mi dispiace per il popolo americano che deve vergognarsi del suo presidente". Leggi anche: Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump. Il presidente: “Una vergogna ma ho piano di riserva”