Usa la Corte Suprema boccia i dazi di Trump Il presidente | Una vergogna ma ho piano di riserva

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto le misure di dazi imposte da Trump, che aveva deciso di aumentare i costi sulle importazioni senza consultare il Congresso. Questa decisione arriva dopo che i giudici hanno constatato come tali tariffe violassero le norme federali. Trump ha commentato definendo la sentenza “una vergogna” e ha annunciato di avere un piano alternativo. La vicenda riguarda le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i loro partner internazionali.

La Corte Suprema Usa ha stabilito che il presidente Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti in tutto il mondo. La sentenza è stata votata con sei voti a favore e sei contrari. I giudici hanno stabilito che il presidente non aveva l’autorità, ai sensi di una legge sui poteri economici di emergenza del 1977, di imporre una vasta gamma di dazi sulle importazioni di beni provenienti da quasi tutti i partner commerciali del Paese. Si prevede che la decisione avrà ampie ripercussioni sul commercio globale, sui consumatori, sulle aziende, sull’inflazione e sui consumatori.🔗 Leggi su Lapresse.it

