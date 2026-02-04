Omicidio Cristina Mazzotti condannati all’ergastolo due imputati per il delitto del 1975

La Corte d'Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l’omicidio di Cristina Mazzotti, scomparsa nel 1975 a Eupilio. I giudici hanno deciso di punire i due imputati dopo aver ricostruito gli ultimi mesi della giovane, che fu trovata morta molti anni dopo. La sentenza chiude un caso aperto da decenni e porta finalmente un po’ di verità sulla vicenda.

(Adnkronos) – La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo gli imputati Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l'omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, 18 anni, di cui si persero le tracce nel 1975 a Eupilio, in provincia di Como. Assolto dall'imputazione riqualificata Antonio Talia "perché non ha commesso il fatto".

