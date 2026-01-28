Approvato il bilancio di previsione 2026 28 della Provincia | nessun aumento delle tasse e investimenti sul territorio

Il consiglio provinciale di Pescara ha approvato il bilancio di previsione 202628 con 8 voti favorevoli e un astenuto. Nessun aumento delle tasse, ma si conferma l’impegno a investire sul territorio. I sindaci hanno dato il loro via libera all’operazione, che punta a mantenere i servizi senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Per l’annualità 2026 il bilancio presenta un ammontare complessivo pari a 102.650.700,78 euro, in equilibrio tra entrate e spese Con 8 voti favorevoli e un astenuto il consiglio provinciale di Pescara ha approvato il bilancio di previsione 202628, con voto unanime dei sindaci del territorio. Per il 2026 il bilancio ammonta a 102.650.700,78 euro, presentando equilibrio tra entrate e spese e rispettando principi di prudenza, sostenibilità e rigore secondo le normative vigenti. L’amministrazione provinciale conferma per il 2026 le aliquote e tariffe del 2025, senza aumentare la pressione fiscale: rimangono invariate l’aliquota del 5% per il Tefa, il 30% per l’imposta provinciale di trascrizione e gli altri tributi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il Comune di Assisi ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, confermando la stabilità finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio.

