Approvato il bilancio di previsione 2026 28 della Provincia | nessun aumento delle tasse e investimenti sul territorio

Da ilpescara.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio provinciale di Pescara ha approvato il bilancio di previsione 202628 con 8 voti favorevoli e un astenuto. Nessun aumento delle tasse, ma si conferma l’impegno a investire sul territorio. I sindaci hanno dato il loro via libera all’operazione, che punta a mantenere i servizi senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Per l’annualità 2026 il bilancio presenta un ammontare complessivo pari a 102.650.700,78 euro, in equilibrio tra entrate e spese Con 8 voti favorevoli e un astenuto il consiglio provinciale di Pescara ha approvato il bilancio di previsione 202628, con voto unanime dei sindaci del territorio. Per il 2026 il bilancio ammonta a 102.650.700,78 euro, presentando equilibrio tra entrate e spese e rispettando principi di prudenza, sostenibilità e rigore secondo le normative vigenti. L’amministrazione provinciale conferma per il 2026 le aliquote e tariffe del 2025, senza aumentare la pressione fiscale: rimangono invariate l’aliquota del 5% per il Tefa, il 30% per l’imposta provinciale di trascrizione e gli altri tributi.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Provincia Pescara

Assisi, approvato il Bilancio di previsione: nessun aumento tasse, 30milioni di investimento: ecco quali

Il Comune di Assisi ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, confermando la stabilità finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio.

Passa il bilancio di previsione: nessun aumento delle tasse

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Provincia Pescara

Argomenti discussi: Approvato il bilancio, oltre un milione investito per le strade; Approvata la riforma dello Statuto regionale, ci potranno essere due assessori in più. Approvato il bilancio di previsione dell'Arsac; Figline Incisa, approvato il bilancio di previsione 2026: manovra da 36 milioni di euro; Unione Comuni Garfagnana, approvato il bilancio di previsione 2026: sfide e progetti per il prossimo triennio.

approvato il bilancio diProvincia di Pescara: approvato il Bilancio 2026-28Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it

approvato il bilancio diIl Consiglio regionale approva la legge di stabilità 2026Il Consiglio regionale del Piemonte, presieduto da Davide Nicco, ha approvato a maggioranza la Legge di stabilità regionale 2026 (Disegno di legge 111 'Disposizioni per la formazione del bilancio annu ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.