Buco nei conti delle Asl incubo aumento tasse | Decaro studia il dossier

Il dossier sul deficit nei conti delle Asl è stato consegnato al governatore Antonio Decaro e agli assessori competenti, Donato Pentassuglia e Sebastiano Leo. La questione riguarda le criticità finanziarie del sistema sanitario regionale, con possibili ripercussioni sul bilancio e sulle future politiche fiscali. La situazione richiede un’analisi approfondita per individuare soluzioni efficaci e sostenibili.

Il dossier sul buco nei conti della sanità è già sul tavolo del governatore Antonio Decaro e degli assessori competenti, Donato Pentassuglia (Sanità) e Sebastiano Leo (Bilancio). Anche nel 2025 le Asl hanno sforato, il dato non è ancora consolidato ma il passivo viaggia tra i 110 e i 140 milioni di euro. Non una novità, visto che il rosso nei bilanci si ripete ormai da cinque anni consecutivi, come evidenziato dalla Corte dei Conti. Però, per evitare l'aumento automatico dell'Irpef, la Regione deve individuare entro fine aprile le coperture. La nuova giunta ha ereditato questa situazione e adesso sta studiando come intervenire: «Stiamo facendo le prime valutazioni, faremo una verifica», ha detto ieri Decaro a margine di un evento a Lecce incalzato sull'argomento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

