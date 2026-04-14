Degrado in centro estendere il presidio fisso nel quadrilatero

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi episodi di degrado nel centro cittadino, in particolare tra l’area dell’autostazione, via Cavallotti e Largo San Giorgio. La situazione ha portato a richieste di estendere il presidio fisso in quella zona, con l’obiettivo di garantire maggiore presenza e controllo. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano eventuali interventi per affrontare le problematiche segnalate.

Gli episodi avvenuti negli ultimi giorni tra l’area dell’autostazione, via Cavallotti e Largo San Giorgio riportano con forza al centro il tema della sicurezza urbana. Sul punto intervengono gli esponenti della lista La Civica. “Il presidio fisso in stazione - spiegano - introdotto dopo numerosi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it «Cavallerizza in balia di illegalità e degrado, chiediamo un presidio fisso della polizia locale»Interveniamo con fermezza sulla situazione, da tempo assolutamente insostenibile, in cui versa il Parco della Cavallerizza: quello che avrebbe dovuto... Sicurezza a Pordenone: "Il presidio fisso funziona, va consolidato ed esteso nelle zone critiche"“Gli episodi avvenuti negli ultimi giorni tra l’area dell’autostazione e via Cavallotti riportano al centro il tema della sicurezza urbana. RISSE NEL CUORE DI MESTRE: BRUGNARO 'INTERVERREMO' - Ogni città ha il suo degrado ma noi prederemo provvedimenti. Così il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a seguito della rissa avvenuta sabato 11 aprile in via Palazzo a Mestre. Accadimento - facebook.com facebook Ancora degrado nelle aree della Metro A: da Battistini ad Anagnina la situazione resta critica Sporcizia, cattivi odori e condizioni igieniche inaccettabili per cittadini e pendolari AMA risponde parlando di “attività ordinarie”, ma il problema è sotto gli occ x.com