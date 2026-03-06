Sicurezza a Pordenone | Il presidio fisso funziona va consolidato ed esteso nelle zone critiche

Negli ultimi giorni a Pordenone si sono verificati diversi episodi tra l’area dell’autostazione e via Cavallotti, portando alla ribalta il tema della sicurezza urbana. Il presidio fisso, attualmente presente, viene considerato efficace e si propone di essere rafforzato e allargato alle zone più critiche della città. La discussione si concentra sulla necessità di interventi concreti per migliorare la sicurezza dei cittadini.

“Gli episodi avvenuti negli ultimi giorni tra l’area dell’autostazione e via Cavallotti riportano al centro il tema della sicurezza urbana. Proprio per questo riteniamo che non sia il momento di arretrare, ma di consolidare e rafforzare quanto fin qui fatto”. Marco Salvador, consigliere comunale de La Civica, ha chiesto all’assessora Elena Ceolin di estendere il presidio fisso anche al quadrilatero che comprende le aree di piazzetta Costantini, piazza Risorgimento, via Cavallotti e viale Trento. “Il presidio fisso in stazione – introdotto dopo numerosi solleciti della nostra civica – ha prodotto settimane di relativa tranquillità e un miglioramento evidente della situazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Sicurezza, la richiesta di FdI: "Presidio di polizia fisso e niente case popolari a chi è condannato" Minorenne aggredito a Lanciano, Ascom Abruzzo chiede maggiore presidio serale nelle zone del centroAscom Abruzzo esprime forte preoccupazione per quanto accaduto sabato sera in centro a Lanciano, dove un adolescente è stato aggredito da un gruppo... Aggiornamenti e notizie su Sicurezza a Pordenone Il presidio fisso.... Temi più discussi: Sicurezza a Pordenone: Il presidio fisso funziona, va consolidato ed esteso nelle zone critiche; Pordenone. il 5 a Torre Attenti alle truffe; Sicurezza, auto troppo veloci e ciclabili insicure: le lettere al sindaco Basso; Pordenone, il Pd: Serve il vigile di quartiere, allarme sicurezza e 154 vetrine vuote in centro. Fuga di gas GPL a Pordenone, evacuato l'istituto Villaggio del fanciulloLa fuoriuscita del gas è avvenuta per la rottura di una valvola di un serbatoio durante la sua movimentazione. Intervento del NBCR regionale ... rainews.it Aviano, innalzata l'allerta sicurezza alla Base Usaf. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica struttura militare statunitense ... ilgazzettino.it Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la segretaria della Sicurezza interna Kristi Noem. Verrà sostituita dal senatore dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, a partire dal 31 marzo 2026. Lo rende noto lo stesso Trump su Truth. «L'attuale segretari - facebook.com facebook Trump licenzia Kristi Noem, la segretaria per la Sicurezza interna x.com