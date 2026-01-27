Cavallerizza in balia di illegalità e degrado chiediamo un presidio fisso della polizia locale

La situazione nel Parco della Cavallerizza richiede interventi immediati. L’area, un tempo simbolo di riqualificazione urbana, è attualmente soggetta a illegalità e degrado. È fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un presidio fisso della polizia locale, per ristabilire ordine e tutela del patrimonio storico e civile.

Interveniamo con fermezza sulla situazione, da tempo assolutamente insostenibile, in cui versa il Parco della Cavallerizza: quello che avrebbe dovuto essere un'area riqualificata del patrimonio storico e cittadino, è da tempo totalmente in balia di illegalità e degrado: bivacchi, spaccio ed anche.

