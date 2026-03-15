ItaliaMeteo Schlein | Trasferimento a Roma è licenziamento mascherato

La segretaria nazionale del Partito Democratico ha criticato il trasferimento di alcuni lavoratori a Roma, definendolo un licenziamento mascherato. Dopo aver incontrato alcuni ricercatori in vista di un presidio contro la riforma della giustizia, ha sottolineato che non si può spostare di 350 chilometri i dipendenti con solo una settimana di preavviso. La questione è emersa nel corso di una manifestazione pubblica.

"Non si trasferiscono di 350 chilometri dei lavoratori con una settimana di preavviso": è quanto ha dichiarato la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein dopo aver incontrato, prima del presidio in Piazza San Francesco contro la riforma della giustizia, alcuni ricercatori di ItaliaMeteo. Il governo ha deciso di chiudere la sede bolognese dell'agenzia e trasferirla a Roma, lasciando ai dipendenti una settimana per scegliere se seguire o perdere il posto. Prima dell'inizio dell'evento, la segretaria dem insieme al presidente della Regione, Michele De Pascale, e al sindaco,Matteo Lepore, si sono fermati a parlare con alcuni ricercatori dell'agenzia presenti in piazza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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